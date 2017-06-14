В США мужчина ограбил банк, чтобы спрятаться от жены в тюрьме

В Американском Канзас-Сити мужчина решил ограбить банк для того, чтобы спрятаться в тюрьме от собственной жены. Об этом пишет издание Kansas City Star.

Согласно информации издания, Лоуренс Джон Риппл в сентябре 2016 года пришел в банк, достал пистолет и потребовал от кассира наличные. После того, как работник банка выдал ему 2924 доллара США (76 тыс. гривен), грабитель сел на стул в вестибюле банка, и стал дожидаться полиции.

Перед тем, как ограбить банк, мужчина оставил дома записку, в которой написал, что лучше окажется в тюрьме, чем останется дома.

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Суд приговорил Риппла к 6 месяцам домашнего ареста и штрафу в $227 (5900 гривен): $100 в фонд жертв ограбления и $127 компенсация за пропущенный рабочий день кассира.

Как выяснилось, Риппл страдал от депрессии, вызванной лекарствами, которые он принимал после операции на сердце. Он прошел курс лечения и раскаивается в своем проступке.

"Теперь я чувствую себя прекрасно", - говорит мужчина.

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