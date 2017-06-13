В Москве сторонник Путина "попал под раздачу" ОМОНа (видео)

В Сети опубликовано видео, на котором речь сторонника Путина обрывают сотрудники ОМОНа, которые стремительно уводят его в автозак.

12 июня в Москве сторонники оппозиции вышли на акцию протеста в центре города во время празднования Дня России.

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На видео неизвестный мужчина заявляет, что он "не оппозиция, он за Россию".

По его словам, президенту РФ Владимиру Путину стоит оставаться на посту "столько, сколько сможет".

Речь мужчины оборвали сотрудники ОМОНа, которые силой увели его.

Как сообщал УНИАН, свыше 1000 человек были задержаны на протестных акциях, которые 12 июня прошли по всей России.