Немецкие левые отказались осуждать аннексию Крыма

Большинство участников съезда Левой партии в Ганновере проголосовали против предложения умеренного крыла осудить "аннексию Крыма Россией, что противоречит международному праву", и войну на востоке Украины, а также нарушения прав человека в РФ и Китае, передает DW.

Вместо этого в своей предвыборной программе Левая партия требует роспуска НАТО и создания "системы коллективной безопасности с привлечением к ней России", передает агентство dpa.

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Кроме того, критикуются санкции Евросоюза в отношении Москвы и наращивание военного потенциала НАТО на восточных границах. "Передвижение войск ЕС и НАТО на границах с Россией ставит под угрозу мир", - говорится в программе, с которой партия будет выступать на предстоящих парламентских выборах.

Следующие выборы в Бундестаг должны состояться 24 сентября. Лидеры правящих в ФРГ христианских демократов и социал-демократов неоднократно подчеркивали, что санкции против России должны продолжаться до выполнения Минских соглашений и заявляли о незаконности аннексии Крыма.