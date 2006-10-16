ЦИК зарегистрировала депутата от Блока Тимошенко

Центральная избирательная комиссия на своем сегодняшнем заседании зарегистрировала Юрия ГНАТКЕВИЧА народным депутатом Украины по списку Блока Юлии ТИМОШЕНКО, вместо Василия ОНОПЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

Ю.ГНАТКЕВИЧ, 1940 г.р., член Всеукраинского объединения “Батьківщина”, внесен в список БЮТ под номером 135.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 октября прекратила полномочия Василия ОНОПЕНКО, в соответствии с поданным им заявлением, в связи с его избранием председателем Верховного суда Украины.