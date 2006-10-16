ЦИК зарегистрировала депутата от Блока Тимошенко
20:07, 16 октября 2006Политика
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Юрий Гнаткевич заменит Василия Онопенко
Центральная избирательная комиссия на своем сегодняшнем заседании зарегистрировала Юрия ГНАТКЕВИЧА народным депутатом Украины по списку Блока Юлии ТИМОШЕНКО, вместо Василия ОНОПЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.
Ю.ГНАТКЕВИЧ, 1940 г.р., член Всеукраинского объединения “Батьківщина”, внесен в список БЮТ под номером 135.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 октября прекратила полномочия Василия ОНОПЕНКО, в соответствии с поданным им заявлением, в связи с его избранием председателем Верховного суда Украины.
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