Почему Янукович не встречается с Тимошенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯЧНУКОВИЧ не встречается с лидером БЮТ, как с лидером оппозиции, поскольку, по его словам, на сегодняшний день состав оппозиции не определен.

Об этом премьер сказал сегодня журналистам в Киеве.

“Безусловно, диалог между правительством и оппозицией, он должен быть системным, и встречи главы правительства с лидером оппозиции также должны быть систематизированы. Мы обязательно отработаем такую систему”, - сказал премьер.

“Но сейчас, когда еще не определено, где будет “Наша Украина”, будет она в коалиции, будет она в оппозиции, кто будет лидером оппозиции, в каком составе будет коалиция или оппозиция – нет сегодня еще ответа на эти вопросы. Поэтому обсуждать общие вопросы нет смысла по большому счету”, - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, после подписания Универсала национального единства и начала переговоров о создании широкой коалиции в парламенте Ю.ТИМОШЕНКО объявила о переходе своей фракции в оппозицию, и стала лидером оппозиции в парламенте.

В начале октября “Наша Украина” заявила о бесперспективности дальнейших переговоров о создании широкой коалиции, и о готовности перейти в оппозицию, о чем планируется объявить 17 октября во время сессионного заседания парламента.