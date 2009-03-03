На отмененные выборы в Тернополе уже «выбросили» больше 5 млн.

Решение Верховной Рады об отмене внеочередных выборов в Тернопольский облсовет является сугубо политическим и никоим образом не приводит к экономии средств, как об этом говорят нардепы.

Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил юрист Тернопольской областной организации Комитета избирателей Украины Павел ЛЕВКИВ. Он отметил, что одновременно с перевыборами в Тернопольском облсовете Верховная Рада приняла еще 72 постановления о проведении выборов мэров и депутатов местных советов. “Другие выборы почему-то не отменили, поэтому выглядит, что сэкономить решили почему-то лишь на Тернопольской области. Но можно ли говорить об экономии, если более 50% из выделенных на выборы 10,6 млн. грн. потрачено. Бюллетени уже напечатаны и теризбиркомы несут обязательства за оплату труда членов участковых комиссий, которые работают с начала объявления избирательного процесса”, – отметил П.ЛЕВКИВ. Он также выразил убеждение, что нынешнее решение Верховной Рады “лежит вне правового поля украинского законодательства и создает очень негативный прецедент, особенно в плане будущих президентских и парламентских выборов”.

“Во время проведения мониторинга агитационной деятельности партий члены КИУ увидели, что БЮТ фактически не проводит работу с избирателями и не ведет агитацию. Теперь такое состояние дел перестало быть загадкой, уже очевидно, что данное голосование было заранее спланированным”, – добавил П.ЛЕВКИВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня 250 народных депутатов проголосовали за принятие постановления “О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины “О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета”. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

18 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление о назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета на 15 марта 2009 года.