На место Огрызко будут подыскивать более гибкого кандидата?

Политические эксперты считают основной причиной отставки Владимира ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел Украины его принадлежность к команде Президента Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Об этом эксперты заявили под время эксперт-опроса, проведенного «Центром исследований политических ценностей «АКСИА», отвечая на вопрос «Почему Огрызко отправили в отставку?».

В частности, президент Украинской академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО считает, что на увольнение В.ОГРЫЗКО повлияли два основных фактора. Первый фактор – В.ОГРЫЗКО считается человеком Президента, и потому политические силы, выступающие против В.ЮЩЕНКО, голосовали против В.ОГРЫЗКО. Вторым фактором, по мнению Н.МИХАЛЬЧЕНКО, является то, что В.ОГРЫЗКО опытный дипломат, но неопытный политик. “Он может действовать дипломатически верно, но с политической точки зрения – не всегда мягко. Он не учитывал пророссийскую ориентированность политических сил, таким образом, настраивая их против себя», - сказал Н.МИХАЛЬЧЕНКО. По его мнению, отставке В.ОГРЫЗКО также способствовали резкие выпады в сторону России и других стран, невоздержанная позиция во время российско-грузинского конфликта. Он убежден, что на место В.ОГРЫЗКО будут искать более гибкого кандидата.

Директор политических программ Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Александр МЕДВЕДЕВ считает основной причиной отставки В.ОГРЫЗКО концентрацию управления институтом исполнительной власти в одном центре принятия решений. “Конституционная логика сегодня дает много сбоев. Право Президента представлять государство на международном уровне уже подвергается ревизии. Сегодня работает другая логика: один лидер – одна команда», - сказал он. При этом А.МЕДВЕДЕВ отметил, что В.ОГРЫЗКО - не из команды Юлии ТИМОШЕНКО. “Премьер недаром заявила недавно, что будет увольнять министров. В.ОГРЫЗКО стал первой весенней ласточкой, поучительным примером для некомандных министров. В отличие от Виктора ПИНЗЕНИКА, который написал заявление, В.ОГРЫЗКО не предпринял самостоятельно шага министра-камикадзе, а потому потерял момент персональной политической инициативы”, - сказал он, добавив, что остаются еще министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ и министр юстиции Николай ОНИЩУК.

Политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир ГОРБАЧ отметил, что “истерия”, которая подогревалась политиками и медиа относительно решения Международного суда ООН по делу о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон, была использована для борьбы с Президентом, а В.ОГРЫЗКО является человеком В.ЮЩЕНКО. “Следовательно, причина недовольства парламентариев не в профессиональности ОГРЫЗКО, причина – взаимоотношения оппозиции, премьер-министра и Президента”, - сказал он.

При этом В.ГОРБАЧ отметил, что сегодняшнее голосование не могло обойтись без голосов БЮТ. “Сегодняшнее голосование БЮТ неожиданно, учитывая недавний компромисс по поводу совместного письма к МВФ и разговора о перемирии до 1 июля. БЮТ на второй же день сломал это перемирие”, - добавил он.

В.ГОРБАЧ считает, что "атаку” на внешнюю политику Президента следует рассматривать в контексте будущей президентской избирательной кампании. “Все это приведет к очереденому витку обострения. Украинская политическая элита может доиграться до того, что государство не получит очередной транш от МВФ. Я считаю сегодняшнее решение ВР деструктивным, направленным на развал государственности”, - сказал В.ГОРБАЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР 250-ю голосами народных депутатов приняла постановление об освобождении В.ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины. В частности, “за” проголосовали 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 27 – от КПУ, от фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина не проголосовал ни один депутат.