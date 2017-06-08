Фонд гарантирования вкладов заявил о разоблачении преступной группы при участии своего представителя

Деятельность преступной группы при участии представителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц, вымогавшей неправомерную выгоду в особо крупных размерах, разоблачена благодаря тесному сотрудничеству фонда со Службой безопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования, комментируя заявление генерального прокурора Юрия Луценко о задержании Генпрокуратурой совместно со Службой безопасности временного администратора банка при получении неправомерной выгоды в сумме 5 млн долл.

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Фонд отметил, что антикоррупционная операция проводилась в режиме полной секретности, и детали ее проведения были известны крайне ограниченному кругу лиц, а в настоящее время оперативно-следственные действия продолжаются.

«Руководство Фонда заинтересовано в раскрытии нечистых на руку уполномоченных лиц, сотрудников неплатежеспособных банков и Фонда, и выражает благодарность СБУ за активную позицию в борьбе с коррупцией и эффективное взаимодействие», - отмечается в сообщении.

Фонд гарантирования рекомендовал сообщать о выявленных фактах коррупции со стороны своих сотрудников и банков в его управлении по телефонам ФГВ и СБУ.

Как сообщал УНИАН, 7 июня генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Генпрокуратурой совместно со Службой безопасности временного администратора банка при получении неправомерной выгоды в сумме 5 млн долл.

Луценко заявил, что задержанный разработал преступную схему вымогательства и получения взяток от руководителей банковских учреждений, в которых введены временные администрации.

По его словам, 5 миллионов долларов – это цена невмешательства ликвидаторов и других лиц Фонда гарантирования в порядок погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам, а за такие действия Уголовный кодекс предусматривает до 12 лет лишения свободы.