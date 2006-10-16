Наша Украина завтра официально объявит о переходе в оппозицию

«Наша Украина» во вторник, 17 октября, официально объявит о переходе в оппозицию, сообщил журналистам лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ, рассказывая об итогах сегодняшнего заседания фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Завтра такое объявление от имени фракции будет сделано» (во вторник состоится пленарное заседание парламента).

Р.БЕССМЕРТНЫЙ также сообщил, что сегодня на заседании фракции был обсужден план работы в статусе оппозиционной фракции. По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, «Наша Украина» обсуждала то, чтобы основной целью деятельности фракции было создание альтернативы антикризисной коалиции и сформированному ею правительству.

Также обсуждался вопрос создания конфедерации «Европейская Украина». Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что это рабочее название.

По его словам, фракция также обсуждала вопрос создания “теневого правительства”, в котором профильные группы будут играть роль правительственных комитетов.

В плане действий, который «Наша Украина» планирует утвердить в течение недели, также будет предусматриваться разработка до 350 документов – законопроектов, направленных на реализацию Универсала национального единства и ускорения процессов европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ также отметил, что на сегодня «Наша Украина» не ведет переговоров ни с представителями оппозиции, ни с представителями коалиции. «Если от Юлии Владимировны (ТИМОШЕНКО) предложения соответствующие будут, мы, понятно, готовы возобновить такой диалог», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ .