Фоторепортаж с места гибели Юрия Оробца (6 фото)

17:29, 16 октября 2006
Политика
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Трагедия произошла между Оболонью и Петровкой

Сегодня утром в Киеве в ДТП погиб народный депутат от «Нашей Украины» Юрий Оробец.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, ДТП произошло около 8.00 на автодороге между станциями метро “Оболонь” и “Петровка”.

На момент автокатастрофы тормоза и системы управления в автомобиле «Тойота-Камри» были в исправном состоянии.

Как сообщили УНИАН в ЦОС МВД Украины в городе Киеве, таково заключение экспертов научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Автотехническая экспертиза сотрудниками центра проводилась сегодня в присутствии начальника ГУ МВД в г. Киеве Виталия ЯРЕМЫ.

Следственным управлением киевского ГУ МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по факту дорожного инцидента. Дело возбуждено по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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