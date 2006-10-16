Ульянченко прогнозирует кардинальные изменения в руководстве Нашей Украины

Член Совета партии «Народный Союз Наша Украина», председатель Киевской облгосадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО надеется, что съезд НСНУ 21 октября «пройдет сплоченно, и мы не будем демонстрировать обществу никакого раскола».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ, об этом она сказала сайту RAZOM.

“Думаю, съезд будет довольно бурным и будет проходить, так сказать, не по сценарию. Но становление нашей политической силы еще только происходит, это непростой период, поэтому “бурные” настроения в партии на втором году ее политической жизни – дело обычное. Надеюсь, что раскол в партии не произойдет и, что самое главное, “Наша Украина” найдет свой путь и свои темы, которые дадут возможность объединить, сцементировать партию. Думаю, изменения в президиуме и в совете партии будут обязательно. И довольно кардинальные”, - считает В.УЛЬЯНЧЕНКО.