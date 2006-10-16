Мороз о статусе бойцов УПА и указе Ющенко

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ считает, что к вопросу признания УПА необходимо подходить, базируясь на выводах правительственной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции сегодня в Киеве.

По словам А.МОРОЗА, Президент в своем указе не предусматривает присвоение статуса участников Великой отечественной войны для воинов УПА.

А.МОРОЗ отметил, что к этому вопросу необходимо подходить, опираясь на выводы правительственной комиссии, которая была создана еще в 1993 году по его инициативе.

Как сообщал УНИАН, 14 октября, находясь с рабочей поездкой в Сумской области, Президент Виктор ЮЩЕНКО сказал, что будет настаивать на скорейшем рассмотрении Верховной Радой законопроекта относительно определения статуса воинов ОУН-УПА. Президент напомнил, что год назад поручил правительству создать комиссию, которая должна была провести тщательное историческое исследование роли и места ОУН-УПА. Комиссия завершила свою работу около 4 месяцев назад, и теперь необходимо, чтобы на основе этих исследований в парламент была внесена законодательная инициатива, которая определила бы статус воинов Украинской повстанческой армии.

Президент своим указом от 14 октября поручил Кабинету Министров разработать законопроект об украинском освободительном движении 1920-50-х годов, статусе и социальной защите его участников, в котором, в частности, предусмотреть признание деятельности организаций, которые боролись за Украинское самостоятельное соборное государство в 1920-50-х годах, украинским освободительным движением.