Вступление в ВТО переносится из-за болячек Азарова?

На текущей пленарной неделе Верховная Рада не примет все 20 законопроектов относительно вступления Украины во Всемирную торговую организацию, и их можно принять до декабря, сказал сегодня на пресс-конференции председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, до декабря необходимо эти законопроекты принять, и “такой вариант возможен”.

Как пояснил А.МОРОЗ, парламентские слушания о состоянии подготовки вступления Украины в ВТО перенесены с 18 октября на более поздний срок в связи, в частности, с тем, что первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ «сейчас на лечении», а его участие желательно на этих слушаниях.

В то же время председатель ВР отметил, что перенесение слушаний не означает перенесения рассмотрения законопроектов относительно ВТО. По его словам, на сегодня в парламенте зарегистрировано уже три таких законопроекта, а в среду-четверг, 18-19 октября, правительство обещает, что в парламент поступит еще 12 законопроектов. Как считает А.МОРОЗ, будет возможность эти законопроекты принять до декабря.

Говоря о перенесении рассмотрения проекта государственного бюджета на 2007 год, А.МОРОЗ отметил, что это, опять же, связано с отсутствием первого вице-премьер-министра Н.АЗАРОВА, а также с тем, что поступило «чрезвычайно много предложений системных», которые обязательно нужно рассмотреть, проработать, чтобы в окончательном варианте вышел сбалансированный бюджет (рабочая группа по подготовке бюджета-2007 предложила перенести рассмотрение проекта госбюджета в первом чтении с 20 октября на более поздний срок – УНИАН).