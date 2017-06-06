"Відродження" выступает за открытый конкурс при выборе Омбудсмена – Хомутынник

Об этом заявил руководитель депутатской группы «Партия «Відродження» Виталий Хомутынник, комментируя предстоящие выборы Уполномоченного ВРУ по правам человека.

По его словам, нужно предусмотреть открытый конкурс для кандидатов на эту должность, сообщает пресс-служба партии.

«Сегодня в законодательстве не прописан ни открытый конкурс, ни возможность для выдвижения кандидатов от правозащитных организаций, ни четкие механизмы контроля за деятельностью Омбудсмена со стороны гражданского общества. Если у парламентского большинства есть голоса за утверждение своей кандидатуры, то, возможно, стоит проголосовать и те изменения в законе, на которых настаивают правозащитники», – считает Виталий Хомутынник.

Он также отметил, что в случае, если выборы нового Омбудсмена пройдут путем «кулуарных договоренностей», Украина рискует потерять высокий статус этого государственного института от международного сообщества.

«Напомню, что Европейская сеть национальных институтов по правам человека, которая объединяет 40 Омбудсменов Европы, направила открытое обращение руководству Верховной Рады Украины. В нем выражается обеспокоенность по поводу процедуры отбора и выдвижения кандидатов на должность украинского омбудсмена. Если требования к открытости отбора, проведения консультаций с представителями гражданского общества и правозащитных организаций будут нарушены, то подкомитет ООН, занимающаяся аккредитацией Омбудсменов, снизит статус представителя Украины. Напомню, на сегодня в Украине сертификат с высшей аккредитацией – класс А», – сказал Виталий Хомутынник.

Напомним, выборы Уполномоченного Верховной Рады по правам человека должны были состояться 6 июня 2017 года парламенте. Однако, были перенесены на неопределенный срок. Как сообщил во время заседания Согласительного совета спикер парламента Андрей Парубий, рассмотрение вопроса об избрании Омбудсмена переносится, поскольку НАЗК еще не завершило спецпроверку кандидатов на эту должность.