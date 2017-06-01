Визовая либерализация является давно заслуженной наградой для Украины за важные реформы - Хан

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявляет, что визовая либерализация является давно заслуженной наградой для Украины за важные реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве.

«Через 10 дней, 11 июня, вступит в силу визовая либерализация. Это действительно давно заслуженная награда за важные реформы, которые внедряются Украиной и лучший пример того, как граждане могут воспользоваться преимуществами реформ», - сказал еврокомиссар.

Он добавил, что «сигнал очень четкий - реформы дают результаты».

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«Либерализация визового режима будет способствовать взаимодействию во многих сферах и приблизит наши общества», - отметил Хан.

Еврокомиссар также выразил надежду, что особенно молодые люди смогут воспользоваться этими возможностями.

«Визовая либерализация вступает в силу в начале каникул. И я надеюсь, что много людей смогут использовать эту возможность во время лета. И студенты смогут отправиться, например, на стипендии Erasmus Mundus, и их будет больше, чем раньше», - убежден Хан.

Как сообщал УНИАН, 11 мая Совет ЕС принял решение, которым окончательно утвердил предоставление гражданам Украины безвизового режима со странами-членами Евросоюза.

17 мая в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с Евросоюзом.

Документ был подписан в Страсбурге президентом Европарламента Таяни и министром внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

После подписания законодательный акт был обнародован в Официальном журнале ЕС, и уже 11 июня безвизовый режим вступит в силу.