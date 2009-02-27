Беженец из БЮТ отсудил назад отобранный у него мандат

Сегодня Луганский окружной административный суд признал незаконными и противоправными и упразднил решения межпартийного Съезда БЮТ и Совета БЮТ о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Игоря РЫБАКОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

Как отметил И.РЫБАКОВ, комментируя это судебное решение, «наконец суд дал надлежащую юридическую оценку по этому делу. Я был и являюсь народным депутатом Украины, и никто не в праве лишить меня депутатских полномочий».

Он также добавил, что «закон и правда все равно рано или поздно должны были восторжествовать. Луганские судьи, в отличие от одесских, не запятнали честь своей мантии. Если бы все суды имели свою позицию, отстаивали закон и могли противостоять личным, незаконным, корыстным просьбам и давлениям, то такое решение было бы вынесено еще полгода назад».

Как сообщал УНИАН, в июне 2008 года народный депутат от БЮТ И.РЫБАКОВ заявил о выходе из коалиции. После этого межпартийный съезд блока лишил И.РЫБАКОВА депутатского мандата.

В свою очередь И.РЫБАКОВ подал в суд в Одессе иск к БЮТ о признании противоправным и отмене решения межпартийного съезда блока от 30 июня о досрочном прекращении его полномочий народного депутата. Однако админсуд принял решение оставить без рассмотрения исковое заявление И.РЫБАКОВА, а Апелляционный админсуд Одесской области оставил в силе это постановление.

В феврале этого года И.РЫБАКОВ заявил об отзыве своего искового заявления из Одесского окружного административного суда и обратился в суд в Луганске.

11 февраля Луганский окружной административный суд остановил действие решения Совета БЮТ от 30 июня 2008 года и решения межпартийного съезда БЮТ от 30 июня 2008 года, который постановил досрочно прекратить полномочие народного депутата И.РЫБАКОВА.

После этого председатель совета БЮТ, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обратилась к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой возбудить уголовное дело и расследовать обстоятельства фальсификации административного дела Луганского окружного административного суда об исключении народного депутата Игоря РЫБАКОВА из списков БЮТ.