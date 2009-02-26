В Компартии призыв Кравчука называют гражданской позицией

В Коммунистической партии призыв первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА к добровольной отставке нынешнего главы государства Виктора ЮЩЕНКО называют гражданской позицией.

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Донецке секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования, народный депутат от КПУ Екатерина САМОЙЛИК.

«Сегодня главный фактор дестабилизации в стране – это действительно Президент Украины. Поэтому не случайно выступил Леонид КРАВЧУК. Мы можем его не уважать, можем уважать, но на данный момент – это была его гражданская позиция», – сказала Е.САМОЙЛИК.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Л.КРАВЧУК призвал нынешнего главу государства В.ЮЩЕНКО добровольно подать в отставку и объявить досрочные президентские выборы. «Настоящий патриотизм Президента в том, чтобы глубоко проанализировать ситуацию, собственную позицию и принять ответственное решение - уйти в отставку... Вам нужно сказать себе, Виктор Андреевич: я сделал все, что мог, и больше сделать не смогу», - сказал Л.КРАВЧУК, обращаясь в телеэфире к В.ЮЩЕНКО.