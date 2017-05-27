Страны G7 готовы и далее помогать Украине с внедрением реформ
18:14, 27 мая 2017Политика
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Лидеры G7 одобрили достигнутый на данный момент прогресс Киева в проведении реформ.
Иллюстрация REUTERS
Главы государств и правительств стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) выразили готовность и в дальнейшем помогать Украине с внедрением реформ.
Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G7, который состоялся в итальянской Таормине на Сицилии.
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"Мы сохраняем наше обязательство оказывать помощь Украине во внедрении ее амбициозного и, тем не менее, необходимого повестки дня реформ, и мы приветствуем достигнутый на данный момент прогресс Киева", - отметили лидеры "Группы Семи".
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