Страны G7 готовы и далее помогать Украине с внедрением реформ

18:14, 27 мая 2017
Политика
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Лидеры G7 одобрили достигнутый на данный момент прогресс Киева в проведении реформ.

Иллюстрация REUTERS

Главы государств и правительств стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) выразили готовность и в дальнейшем помогать Украине с внедрением реформ.

Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G7, который состоялся в итальянской Таормине на Сицилии.

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"Мы сохраняем наше обязательство оказывать помощь Украине во внедрении ее амбициозного и, тем не менее, необходимого повестки дня реформ, и мы приветствуем достигнутый на данный момент прогресс Киева", - отметили лидеры "Группы Семи".

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Теги: #саммит G7#реформы в Украине#поддержка G7 Украины