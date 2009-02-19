Киевские власти объявили «масштабное наступление»

Киевские городские власти начали “масштабное наступление на коррупцию на местах, что вызвало нервную реакцию руководства районов”, сказал директор центра “Всеукраинский социологический союз” Сергей КУЗЬМЕНКО.

В интервью УНИАН он отметил “рост количества жалоб киевлян на работу райгосадминистраций”.

По мнению эксперта, руководители районов будут “прибегать к самым грязным пиар-технологиям, чтобы оправдаться в глазах общественности”.

«Коррупция, которая расцвела на районном уровне, – сказал политолог, – вынуждает мэра применять жесткие меры. Районные руководители привыкли вести себя как феодальные князьки». Поэтому когда городские власти пытаются их контролировать – путем проверки целевого использования бюджетных средств и прозрачности приватизации коммунального имущества – “они бурно реагируют и устраивают публичные шоу”, отметил С.КУЗЬМЕНКО.