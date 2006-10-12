Продолжительность жизни в Украине - самая низкая в Европе, смертность - самая высокая

Продолжительность жизни в Украине остается самой низкой в Европе, а смертность – самой высокой, заявил сегодня на международном семинаре «Смертность в странах бывшего СССР пятнадцать лет спустя: что изменилось?» заместитель министра труда и социальной политики Украины Николай СОЛДАТЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, демографические процессы в Украине сегодня зависят как от качества жизни, так и от экономических процессов, проводимых нынешней властью.

Как напомнил замминистра, «первый сигнал о том, что рождаемость в Украине ниже, чем смертность, украинские власти получили еще в 1991 году». «Но этот и другие подобные сигналы не нашли тогда должной реакции со стороны властей», - констатировал он.

По словам Н.СОЛДАТЕНКО, лишь благодаря ученым-демографам украинские чиновники приняли программу по борьбе с бедностью, концепцию демографического развития, а также стратегию по улучшению демографической ситуации в Украине. «В настоящее время с ростом доходов, выплатой помощи матерям в связи с рождением детей мы можем констатировать, что коэффициент рождаемости несколько повысился», - сказал он.

Н.СОЛДАТЕНКО также признал, что без улучшения условий жизни населения Украины, решения экологических вопросов, миграционных проблем изменить демографическую обстановку к лучшему в ближайшее время будет невозможно.

Как сообщал УНИАН, организаторами международного семинара на тему «Смертность в странах бывшего СССР пятнадцать лет спустя: что изменилось?» в Киеве выступили Институт демографии и социальных исследований НАН Украины, Национальный институт исследований Франции, Немецкий институт демографических исследований им. Макса Планка, Международный союз по изучению населения, а также Фонд народонаселения ООН.

Семинар проводится 12-14 октября в «Президент-отеле» в Киеве. Предполагается, что его участники ознакомятся и проанализируют причины смертности в бывших республиках СССР, а также различные аспекты и тенденции, связанные с демографическими процессами.