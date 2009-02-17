У Ющенко подозревают, что Тимошенко намерена «нагреть» пенсионеров

Не публикуя информацию о фактическом размере прожиточного минимума, правительство пытается избежать пересмотра государственных социальных стандартов.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Секретариата Президента Украины со ссылкой на первого заместителя главы Секретариата Президента Украины Александра ШЛАПАКА.

«Вопреки требованиям Закона Украины «О прожиточном минимуме», с апреля 2008 года правительство не обнародовало информацию о фактическом размере прожиточного минимума с целью избежать пересмотра государственных социальных стандартов и гарантий. С учетом существенного превышения прогнозного уровня инфляции, за январь-декабрь 2008 года каждый пенсионер, который получает минимальную пенсию, недополучил, по нашим расчетам, 840 грн.», – сообщил А.ШЛАПАК.