Оранжевые министры уйдут в отставку на следующей неделе?

Официальная процедура сложения министрами от “Нашей Украины” своих полномочий может состояться в первые дни сессионной недели.

Об этом сообщила руководитель информационного департамента «Нашей Украины» Татьяна МОКРИДИ, указыается на сайте блока.

В частности, по ее словам, “команда, которая представляет “Нашу Украину”, пришла к выводу написать заявления о сложении своих министерских полномочий. Официально эта процедура может состояться в первые дни сессионной недели”.

Т.МОКРИДИ отметила, что на протяжении 10-11 октября лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ провел встречи с министрами, которые занимают должности в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА по квоте “Нашей Украины”. С министрами обсуждался лишь один вопрос - их отставка в связи с переходом “Нашей Украины” в оппозицию, сказала Т.МОКРИДИ, подтвердив, что заявления об отставке министров действительно есть.

Как сообщалось, во время своей сегодняшней встречи с губернаторами Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что министрам от «Нашей Украины» нечего делать в правительстве, которое не разделяет приоритетов Универсала национального единства.