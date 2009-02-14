В Брюсселе состоится конференция по вопросу модернизации ГТС Украины

23 марта в Брюсселе состоится конференция по вопросу модернизации газотранспортной системы Украины.

Об этом сегодня во время заседания украинской части Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом сообщил вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе Г.НЕМЫРИ.

Вице-премьер проинформировал участников заседания о достижениях Украины на пути европейской интеграции, в частности, о ходе переговоров о заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, об установлении углубленной всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС и о ходе переговоров об установлении безвизового режима между Украиной и государствами ЕС. «Прошлый год стал показательным в развитии отношений между Украиной и ЕС», - подчеркнул Г.НЕМЫРЯ.

Он также положительно оценил начало переговоров о присоединении Украины к Договору об энергетическом содружестве.