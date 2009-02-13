Суд отказался возвращать Семенюк в кресло главы ФГИУ

Окружной административный суд Киева сегодня принял решение отказать в удовлетворение иска Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО к Верховной Раде о признании незаконным освобождение ее от должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии Украины.

Комментируя это решение окружного суда, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и ее адвокаты выразили убеждение, что позиция судов высших инстанций будет в корне другой. Они рассчитывают на положительное решение, что, по их словам, будет «основываться исключительно на требованиях закона».

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2008 года Верховная Рада освободила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ.

После этого В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО обратилась в Окружной админсуд Киев с иском, в котором просила признать незаконным это решение ВР.

Адвокаты В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО настаивают, что принятое Верховной Радой решение об освобождении В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО является необоснованным, поскольку было принято без единой ссылки на нормы действующего законодательства. Кроме того, ВР проголосовала за отставку В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, когда и была временно не трудоспособна (больничный лист и вызов кареты скорой помощи зафиксировано, эти документы переданы в суд), подчеркивали адвокаты.