Богословская призвала депутатов Киевсовета к работе в любых условиях

Народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ (Партия регионов) призвала депутатов Киевсовета к работе в любых условиях и пригрозила новыми местными выборами, в случае если они не продолжат сегодня работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня депутатам Киевсовета после того, как в зале пропал свет, и депутаты обсуждали свои дальнейшие действия.

«Сегодня произошла очень дикая для Киева ситуация: вместо того, чтобы пойти на встречу людям, успокоить, рассмотреть необходимые вопросы, создали ажиотаж в зале… Это может привести к тому, что придется снова искать деньги на досрочные выборы. Если сейчас в течение короткого времени не будет возобновлена работа сессии и не будут приняты те решения, которые необходимы,… очевидно, на следующей неделе в парламенте будет рассмотрен вопрос о досрочных выборах», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ, обращаясь к депутатам Киевсовета.

После этого несколько депутатов удалились из зала для того, чтобы возобновить освещение, остальные же остались голосовать за внесение в повестку дня сегодняшнего заседания вопросов, связанных со снижением тарифов на проезд в транспорте и ЖКУ в Киеве, а также вопросов, связанных с малыми архитектурными формами (МАФ). В результате, соответствующие проекты решений были приняты к рассмотрению.

Киевсовет продолжает заседать в темноте. В зале по-прежнему присутствуют представители митингующих.