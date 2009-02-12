Профсоюзы коммунального транспорта требуют от КМ вернуть долги

Представители профсоюзов коммунального транспорта столицы обратились к депутатам Киевсовета с просьбой поддержать их требования к Кабинету Министров Украины. Как говорится в обращении профсоюзов к Киевраде, переданном УНИАН, правительство “не перечислило предприятиям отрасли большую часть предусмотренного законом о Госбюджете-2009 целевого финансирования (субвенции)”.

“Законом о Государственном бюджете на 2009 год для предприятия, – сказано в обращении, – предусмотрены расходы вместо расчетных 225 млн. грн. только около 40 млн. грн., чего хватает лишь на оплату электроэнергии для движения электротранспорта. Кроме того, за 2008 год транспортники из государственного бюджета недополучили субвенцию в размере 20,8 млн. грн.».

Транспортные профсоюзы требуют от правительства вернуть долги, иначе транспортники “не смогут обеспечить надежные и стабильные пассажирские перевозки и будут вынуждены сокращать объемы перевозок до полной остановки транспорта”, говорится в документе. Представители отрасли надеются на поддержку Киевсовета, “особенно тех политических сил, которые имеют фракции в парламенте и могут повлиять на выполнение Кабинетом Министров и Министерством финансов своих обязательств перед транспортными предприятиями”.