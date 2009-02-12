Украинский экипаж «Фаины» сначала полетит в Санкт-Петербург

Экипаж украинского сухогруза "Фаина", освобожденный из пиратского плена на прошлой неделе, прежде чем вернуться на родину, хочет проститься со скончавшимся в пиратском плену капитаном судна, россиянином Владимиром Колобковым. Об этом сообщила РИА Новостипо телефону из кенийского порта Момбаса омбудсмен Украины Нина КАРПАЧЕВА.

"Исполняющий обязанности капитана Виктор НИКОЛЬСКИЙ сказал мне в телефонной беседе, что хотел бы сопровождать тело капитана "Фаины" в Санкт-Петербург, с ним готовы лететь россияне и украинский экипаж", - сказала Н.КАРПАЧЕВА.

По ее словам, с отправкой тела капитана могут возникнуть сложности: "Украинская сторона говорит, что не все формальности улажены".

По мнению Н.КАРПАЧЕВОЙ, все эти формальности можно уладить быстро при помощи российского консула (провести судебно-медицинскую экспертизу, выдать соответствующую справку о смерти).

Прибытие "Фаины" в порт Момбаса ожидается в течение ближайшего часа-двух, отмечает российское агентство.

Как сообщалось, сухогруз "Фаина" был захвачен пиратами 25 сентября 2008 года у берегов Сомали. На момент захвата на "Фаине" находились 17 граждан Украины, трое россиян из Петербурга и один гражданин Латвии. Капитан судна - гражданин России В.Колобков - скончался от сердечного приступа.

Сомалийские пираты 5 февраля получили 3,2 миллиона долларов выкупа за украинский сухогруз и покинули его. После этого "Фаина" начала движение своим ходом в кенийский порт Момбаса под охраной американского корабля. "Фаина" везет в Кению проданные этой африканской стране 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы.

Ранее заведующий консульским отделом при посольстве РФ в Кении Армен ПОПОВ сообщил, что тело покойного капитана сухогруза "Фаина" может быть отправлено на родину, и тем же рейсом полетят остальные члены экипажа. Проработкой механизмов, связанных с оформлением всех необходимых бумаг, занимаются агенты судовладельца "Фаины". По заверению А.ПОПОВА, консульская сторона РФ, в кратчайшие сроки выполнит предусмотренные российским законодательством процедуры по освидетельствованию смерти капитана "Фаины".