Левочкин и Бойко обжалуют решение суда в конфликте с Медведчуком

Адвокаты народного депутата Сергея ЛЁВОЧКИНА и Юрия БОЙКО (Партии регионов) заявляют, что решение Печерского районного суда Киева по иску Виктора МЕДВЕДЧУКА будет «немедленно обжаловано».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении адвокатов Валерия ВИНОКУРОВА и Людмилы КУКЛЕВОЙ по поводу сегодняшнего решения Печерского суда, который удовлетворил требования В.МЕДВЕДЧУКА к членам Партии регионов Юрию БОЙКО и Сергею ЛЁВОЧКИНУ о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Адвокаты заявляют, что “политическая заангажированность и циничное беззаконие стали визитной карточкой этого судебного процесса”. Они отмечают, что “суд не имел права открывать производство в силу нарушения правил подсудности” и также рассмотрел “дело только в одном судебном заседании, которое непрерывно продолжалось 11 часов”, во время которого “создавал препятствия для реализации ответчиками своих прав”.

Адвокаты заявляют “решительный протест против судейского произвола и беспрецедентного пренебрежения законом, которое, по нашему мнению, имело место при рассмотрении иска судьей Печерского районного суда города Киева Сергеем ВОВКОМ”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 февраля, Печерский райсуд Киева в полном объеме удовлетворил исковые требования В.МЕДВЕДЧУКА к Ю.БОЙКО и С.ЛЁВОЧКИНУ о защите чести, достоинства и деловой репутации.

По данным пресс-службы В.МЕДВЕДЧУКА, суд признал клеветнической и не соответствующей действительности всю информацию, распространенную Ю.БОЙКО и С.ЛЁВОЧКИНЫМ, о причастности В.МЕДВЕДЧУКА к срыву газовых переговоров, а также к посредничеству в газовой сфере, обязал ответчиков опровергнуть эту информацию и официально принести извинения В.МЕДВЕДЧУКУ.

Справка УНИАН. В частности, 14 января бывший министр топлива и энергетики, народный депутат Ю.БОЙКО выразил мнение, что настоящей причиной срыва украинско-российских газовых переговоров стало лоббирование премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО интересов коммерческой структуры FKRtt Universal Swissland, фактическими владельцами которой является В.МЕДВЕДЧУК и Игорь БАКАЙ. После этого бывший лидер Социал-демократической партии (объединенной) В.МЕДВЕДЧУК обратился в суд с просьбой обязать народных депутатов от ПР Ю.БОЙКО и С.ЛЁВОЧКИНА опровергнуть информацию о его причастности к газовому конфликту.