Запланированная Тимошенко кадровая чистка в Кабмине сорвется?

Народный депутат Украины (фракция БЮТ), председатель исполкома партии «Реформы и Порядок» Остап СЕМЕРАК считает, что в ближайшее время кадровых изменений в составе Кабинета министров не будет. Такое мнение он высказал в интервью газете «Известия в Украине».

«В парламенте сейчас работает большинство в таком формате, который не дает возможности избрать новых людей в правительство. Согласно Конституции, замена министров и вице-премьер-министров возможна только после согласия Верховной Рады. С их отставкой проблем не будет. Голосов хватит. Оппозиция с радостью проголосует за отставку любого министра. А вот назначить новую кандидатуру на пост министра будет значительно проблематичнее. Оппозиция за это не проголосует никогда, а у парламентского большинства голосов не хватит», – сказал парламентарий.

О.СЕМЕРАК отметил, что «пакетом избирать новых министров тоже вряд ли удастся, поскольку в составе коалиции есть столько любителей предложить свою кандидатуру на ту или другую должность в правительстве, что составить пакет кандидатур будет очень тяжело».

«Премьер-министр справедливо считает, что «Наша Украина – Народная Самооборона» имеет полное право при желании заменить своих людей. Если наши партнеры докажут, что для такой ротации у них во фракции найдется больше 50-ти голосов, тогда процесс замены возможен. Но я в это мало верю. «Наша Украина – Народная Самооборона» сейчас неспособна принимать такие решения. Они разбились на разные внутренние группы, имеющие противоположные точки зрения», – отметил О.СЕМЕРАК.

По его словам, во фракции БЮТ вопросы кадровых ротаций в правительстве не обсуждались.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО сообщил, что Совет коалиции 13 февраля планирует на своем заседании обсудить вопрос относительно кадровых изменений в составе правительства. “Думаю, что в следующую пятницу на Совете коалиции мы рассмотрим вопросы кадровых ротаций в правительстве”, - сказал он. При этом И.КИРИЛЕНКО заметил, что на сегодня главным вопросом является усиление профессионального уровня Кабинета министров, а не просто замена какого-то должностного лица.

В то же время лидер фракции БЮТ заметил, что пока не обсуждались конкретные фамилии лиц, которые могут занять министерские кресла в правительстве, а кандидатуры, которые называют в СМИ, не совсем отвечают действительности.