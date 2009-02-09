Люди Тимошенко просят Князевича проверить психику людей Ющенко

Управление по связям со СМИ секретариата Кабмина обращается к министру здравоохранения Василию Князевичу с просьбой "провести психиатрическую экспертизу некоторых работников секретариата президента".

Об этом говорится в сообщении управления.

"Учитывая очевидную неадекватность заявлений, комментариев и заключений со стороны некоторых работников секретариата президента в очередной "государственной измене" правительства, управление по связям со СМИ секретариата Кабинета министров просит министра здравоохранения Василия Князевича провести психиатрическую экспертизу этих работников", - говорится в нем.

"Нас беспокоит, что в такой властной структуре, как секретариат главы государства работают и принимают важные решения люди, у которых далеко не все в порядке с психикой", - добавляют в управлении.

По мнению сотрудников управления, "в такой процедуре нет ничего унизительного и необычного".

"Единственное наше желание состоит в том, чтобы секретариат президента представляли вполне здоровые и психически адекватные люди", - сказано в сообщении.

Как известно, ранее работники секретариата президента неоднократно критиковали переговоры правительства с руководством России о предоставлении Украине пятимиллиардного кредита.

Украинская правда