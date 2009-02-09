Ющенко совершит рабочую поездку на Ивано-Франковщину

Ключевое слово "энергоэффективность"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в понедельник, 9 февраля, осуществит рабочую поездку в Ивано-Франковскую область. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, планируется, что В.ЮЩЕНКО проведет совещание по вопросам приоритетных направлений деятельности в сфере энергоэффективности и энергосбережения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter