Ющенко совершит рабочую поездку на Ивано-Франковщину

07:44, 09 февраля 2009
Политика
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Ключевое слово "энергоэффективность"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в понедельник, 9 февраля, осуществит рабочую поездку в Ивано-Франковскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, планируется, что В.ЮЩЕНКО проведет совещание по вопросам приоритетных направлений деятельности в сфере энергоэффективности и энергосбережения.

 

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