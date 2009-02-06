Кучма: отношения с РФ улучшит только смена караула на Банковой

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА считает, что улучшение отношений с Россией возможно после избрания нового Президента Украины.

Об этом он заявил в интервью газете «2000».

На вопрос: «Президент России недавно охарактеризовал уровень отношений между Россией и Украиной как самый низкий за все годы раздельного существования после распада СССР. Можно ли все-таки в данный момент предпринять шаги для нормализации отношений между государствами - или придется ждать «смены караула» на Банковой?», Л.КУЧМА ответил: «Трудно не согласиться с Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Чего мы хотим, если президенты практически не встречаются друг с другом и даже в самые острые периоды газового кризиса ограничивались лишь телефонными разговорами! Если из Киева продолжают звучать откровенно антироссийские выступления политиков и высокопоставленных чиновников, из Москвы - антиукраинские. Одни откровения господина ЖИРИНОВСКОГО чего стоят! Нет «старшего» и «младшего», но есть факт: наша общая история, корни, переплетение судеб миллионов людей. Об этом не должны забывать те, кто руководит нашей страной».

«Думаю, что для заметного улучшения отношений с Российской Федерацией придется ждать «смены караула» на Банковой. Но, правда, возникает вопрос, кто, какая политическая сила станет новым «караулом», – отметил Л.КУЧМА.

Также он сказал, что «не думает, что российское руководство «ставит» на какого-нибудь одного конкретного кандидата на пост будущего Президента Украины». По его словам, благосклонность надо искать не в Кремле или в Белом доме, а у своих граждан. «Позиции основных претендентов на пост главы государства будут зависеть от их конкретных действий по преодолению кризиса, улучшению благосостояния украинского народа», – добавил Л.КУЧМА.