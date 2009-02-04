У Тимошенко есть $200 миллионов, чтобы вовремя расплатиться с Газпромом

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украина рассчитается за газ, поставленный “Газпромом” в январе, в установленные контрактом сроки.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила на пресс-конференции, отвечая на вопрос УНИАН.

Она отметила, что будет выплачена сумма немногим более 200 млн. долларов.

“За январь надо будет заплатить немного более 200 млн. долларов, деньги подготовлены, оплата пройдет в сроки, установленные контрактом”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, согласно контрактам, Украина должна рассчитываться за полученный газ не позднее 7 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был получен газ. Иначе "Газпром" будет требовать 100-процентную предоплату за газ.