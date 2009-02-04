Регионалы признались, что за отставку Тимошенко голосов не хватит

На данный момент в Верховной Раде нет необходимого количества голосов на отставку правительства Юлии Тимошенко. Это признала представитель Партии регионов Елена Бондаренко, комментируя предположение, что на встрече Ющенко с Януковичем обсуждалась проблема переговоров Партии регионов с частью коммунистов, с "Единым центром" и частью "Нашей Украины" о том, чтоб они дали голоса за отставку кабмина.

«Пока голосов нет, но до четверга они могут появиться, - заявила Бондаренко в прямом эфире программы «Шустер live» на ТРК «Украина». - В любом случае, даже если голосов до четверга не будет, первый, кто задаст вопрос, если бы мы этого шага не сделали, – это, наверное, Мустафа, были бы вы. И сказали: почему вы не делаете даже элементарных вещей? Не выносите вопрос об ответственности Кабмина. Мы его выносим. И мы пытаемся найти голоса».