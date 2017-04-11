Гройсман рассказал, когда отчет о работе правительства будет в Раде

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что правительство будет отчитываться в парламенте о проделанной работе тогда, когда Верховная Рада будет готова к рассмотрению представленного отчета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время сегодняшней пресс-конференции по итогам года деятельности правительства.

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Премьер напомнил, что 14 февраля отчет правительства направлен в Верховную Раду.

"Благодарны народным депутатам, которые работают над ним, и сейчас его рассматривают в том числе в комитетах, и ряд комитетов уже приняли решение принять к сведению этот отчет. И когда парламент определится с его рассмотрением, мы придем и прозвітуємо", - сказал Гройсман.