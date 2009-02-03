Треть январского бюджета Тимошенко «сделала» за один день

31,3% доходов общего фонда государственного бюджета были обеспечены в последний расчетный день января. Об этом свидетельствует справка о состоянии выполнения госбюджета за январь 2009 года, распространенная Секретариатом Президента Украины.

В соответствии с оперативными данными Государственного казначейства Украины, включенными в эту справку, всего 30 января в общий фонд госбюджета поступило 2 млрд. 839,4 млн. грн.

Значительное увеличение процента выполнения плана на январь обеспечило поступление в последний рабочий день января, в основном, налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров в сумме 1 млрд. 130,5 млн. грн. (если по состоянию на 30.01.2009 г. выполнение по этому показателю составляло 76,7%, то по состоянием на 2 февраля – 106,1%).

Также, по данным Госказначейства, выполнение плана было обеспечено благодаря поступлениям от Национального банка Украины. Речь идет о 1 млрд. 2,03 млн. грн. за счет превышения сметных доходов над сметными расходами. При этом, в соответствии с временным расписанием государственного бюджета по доходам на первый квартал 2009 года, Нацбанк должен был перечислить соответствующие средства в госбюджет в марте 2009 года.

Минфин в оперативном порядке внес соответствующие уточнения в план поступлений за январь.

По итогам января в специальный фонд поступило 3 млрд. 130,7 млн. грн., в том числе за 30 января – 1 млрд. 977,1 млн. грн., которые были в основном аккумулированы за счет перечисления Киевской региональной таможней 1 млрд. 860 млн. грн. (окончательные клиринговые расчеты за прошлый год).

По состоянию на 2 февраля, на Едином казначейском счете аккумулировано 7 млрд. 945,7 млн. грн. На счетах Госказначейства в иностранной валюте – 3 млрд. 671,2 млн. грн.

За январь с Единого казначейского счета были предоставлены ссуды: Пенсионному фонду в сумме 1 млрд. 401,6 млн. грн., местным бюджетам – в сумме 259,5 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО настаивает на необходимости внести изменения в госбюджет-2009. Он выдвинул требование к правительству и парламенту немедленно подготовить «честный бюджет, где расходы будут соответствовать возможностям экономики».

Сегодня, 3 февраля, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что пересмотр госбюджета возможен только в случае его невыполнения или перевыполнения. Премьер-министр отметила, что пока “все идет нормально”.

По оперативным данным Государственного казначейства Украины, в государственный бюджет Украины (общий и специальный фонды) в январе 2009 года мобилизовано доходов в сумме 12,2 млрд. грн. (с учетом возмещения НДС в размере 2,3 млрд. грн., без собственных поступлений бюджетных учреждений), что составляет 101% от утвержденного временного ежемесячного плана доходов.

По данным Госказначейства, январские поступления в госбюджет-2009 на 642 млн. грн. меньше, чем поступление за январь 2008 года.

На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в частности общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в частности общего фонда – 193,285 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», обнародованном сегодня в официальной прессе.

Предельный размер дефицита госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн., в частности дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн. Предельный размер государственного долга Украины на 31 декабря 2009 года установлен на уровне 192,924 млрд. грн. (на 31 декабря 2008 года этот показатель запланирован на уровне 89,138 млрд. грн.).

Бюджет рассчитан, исходя из следующих прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.