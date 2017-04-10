В Молдове судью Чауса задержали для экстрадиции в Украину – СМИ

Беглый судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус задержан в Молдове для экстрадиции в Украину.

Об этом сообщает издание Realist со ссылкой на источник в антикоррупционной прокуратуре Молдовы.

«Вчера истек срок ареста Чауса по нашему уголовному делу, и он был задержан по экстрадиционному запросу Украины», – сообщил источник.

По его словам, Чаус арестован в рамках экстрадиции и будет находиться под стражей до ее завершения.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 года детективы НАБУ изобличили Чауса во время получения взятки в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности.

Читайте такжеАпелляционный суд без альтернативы залога оставил под арестом Чауса, который скрывается в Молдове

После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. С 12 сентября Чаус был объявлен в национальный розыск.

С 11 ноября Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.

1 марта 2017 года стало известно, что Чауса по запросу ГПУ задержали в Молдове. Адвокаты Чауса обратились к президенту Молдовы Игорю Додону с просьбой предоставить их подзащитному политическое убежище. В Генпрокуратуре Украины сообщили, что решение вопроса об экстрадиции судьи в Украину будет зависеть от решения президента Молдовы о согласии или отказе предоставить ему статус политического беженца.