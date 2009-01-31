Луценко о письме Пинзеника, обращении Ющенко и частной пасеке

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен совместно со всеми руководителями органов власти искать выход из экономического кризиса, а не прислушиваться лишь к мнению отдельных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы "Свобода на Интере" 30 января.

Ю.ЛУЦЕНКО призвал всех не создавать шумихи вокруг письма министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА, поскольку это рабочий документ Минфина и ничего в нем секретного нет.

«Сколько мы будем искать домашних врагов, сколько мы будем делиться только для того, чтобы облить одного дерьмом, а о другом сказать, что он центр?» - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр отметил, что все руководство страны должно садиться и договариваться, а не с экранов телевизоров обращаться друг к другу. «Президент не имеет права, а обязан собирать премьера, председателя Верховной Рады, председателя НБУ, министра финансов. Он не имеет права выбирать, с кем разговаривать, а с кем не хочет. Он обязан быть главой государства действующим, так же как это делает премьер-министр каждую неделю, собирая не очень любимых и очень любимых своих министров. На частной пасеке можно выбирать, с кем встретиться, а с кем нет, а глава должен работать на людей», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.