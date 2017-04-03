В АП рассказали, кто станет представителем Порошенко в Раде

Заместитель председателя депутатской фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко будет представителем президента Украины Петра Порошенко в парламенте.

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Об этом на своей странице в Facebook написал заведующий отделом Главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко.

"Ирина Луценко поработает Артуром Герасимовым. Она стала представителем президента в парламенте. Кандидатуру предложил Петр Порошенко", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце марта стало известно, что Игорь Грынив хочет уйти с должности руководителя парламентской фракции "Блока Петра Порошенко".

Сегодня, 3 апреля, новым председателем фракции избран народный депутат, представитель президента в парламенте Артура Герасимова.