Послы стран G7 поддержали предложение Порошенко о создании рабочей группы для проработки с общественностью изменений для закона о е-декларировании

Послы стран "Большой семерки" промышленно развитых стран (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) поддержали предложение президента Украины Петра Порошенко о создании рабочей группы для проработки совместно с общественностью изменений для закона "О предотвращении коррупции" (№6172) в части, которая обязывает представителей общественных объединений подавать электронные декларации.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Итальянской Республики, которая председательствует в "Большой семерке" в 2017 году.

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В дипломатическом ведомстве отметили, что прошлым вечером послы стран G7 (Группа поддержки) встретились с президентом Украины.

"Они выразили признательность за обнадеживающий прогресс, достигнутый украинской властью в стабилизации и реформировании экономики и внедрении структурных реформ, несмотря на продолжительный вооруженный конфликт на востоке", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что послы G7 поддержали усилия Украины в процессе реформ, придав особое значение необходимости укрепления усовершенствований в бизнес-среде, способствуя привлечению иностранных и внутренних инвестиций.

"Послы обсудили с президентом Порошенко ряд актуальных (недавних) проблем, которые вызывают обеспокоенность, в том числе, помимо прочего, касающихся программы реформ, особенно борьбы с коррупцией, и в частности таких как расширение электронного декларирования доходов (и имущества) на представителей гражданского общества. Они были поощрены обещанием президента Порошенко о созыве рабочей группы, в том числе с участием гражданского общества, чтобы рассмотреть последние законодательные поправки", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем, отмечается, что послы стран "Большой семерки" подчеркнули необходимость институциональной стабильности в Украине как предпосылки для дальнейших реформ.

"Они также пообещали и в дальнейшем будут поддерживать Украину на ее пути реформ, ответственность за которые полностью находится в руках Украины", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины «О предотвращении коррупции» (№6172), которая освобождает военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от подачи е-деклараций и обязывает к этому представителей общественных объединений.

27 марта президент Украины подписал этот закон.