Дочка Черновецкого займется квартирами пенсионеров

Дочь Киевского городского председателя Кристина ЧЕРНОВЕЦКАЯ возглавит коммунальное предприятие «Лучший дом».

Об этом пишет «Газета «24» в своем номере от 26 января 2009 г.

Издание, ссылаясь на слова самого мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, сообщает, что ей уже оборудуют кабинет по соседству с отцовским, в здании горадминистрации на ул. Крещатик, 36.

Газета напоминает, что с недавнего времени Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ назначил своего сына Степана куратором по всем тендерным закупкам, а это около 5 млрд. грн. в год из бюджета (15 декабря 2008 г. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что назначил своего сына Степана ЧЕРНОВЕЦКОГО советником по вопросам государственных закупок, которые проводятся коммунальными предприятиями столицы - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 71 депутат Киевсовета на заседании сессии поддержал проект решения о создании в столице коммунального предприятия “Лучший дом”, которое будет представлять собой пансионат для проживания одиноких пенсионеров. Решение принималось при участии Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Согласно его объяснению, пожилые люди будут переселяться по желанию в такие пансионаты, при этом их квартиры будут оставаться в собственности пенсионера. Вместе с тем, городская власть будет иметь право сдавать эту квартиру в аренду. Так, если аренда будет стоить 500 дол. в месяц, то, по словам мэра «за 100 дол. бабушка (в пансионате – УНИАН) будет есть икру, ананасы и будет получать медицинское обслуживание».

По данным мэра, за первый год город от деятельности такого предприятия получит свыше 1 млрд. грн.

В свою очередь Блок Виталия Кличко призвал Киевсовет отменить решение о создании коммунального пансионата для престарелых “Лучший дом”. В блоке отмечают, что соответствующее предложение было внесено с голоса, без обсуждения и изучения этого вопроса в профильных комиссиях.

В блоке отмечают, что неизвестно, как будут «уговаривать» потенциальных сторонников мэра оставить свои квартиры, и не исключено, что “из-за вспышки безграничной любви к ЧЕРНОВЕЦКОМУ” они оставят своих детей и внуков без жилья.

«Это ничто иное, как очередная финансовая пирамида, наподобие «Кингз-Кепитал». Но теперь уже на коммунальных рельсах и по доброй воле столичных депутатов”, - считают в Блоке Кличко.

Кроме того, в Блоке заявляют, людей ожидает необратимость в получении своего жилья обратно, поскольку договор содержания в доме престарелых можно разорвать лишь в судебном порядке и у одиноких людей почти нет шансов отстоять в суде свое право на возвращение жилья. Они также отмечают, что неизвестно, на каких основаниях квартирами будет распоряжаться коммунальное предприятие и куда пойдут средства от так называемой аренды этого жилья.