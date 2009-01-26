Лавринович понял, что депутатов сразил вирус с Банковой

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ называет “правовым цинизмом” решения, принятые сегодня во время внеочередного заседания ВР по поводу Национального банка Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

«Помаранчевая власть 2005 года незаконным образом пришла к власти. А сегодня правовое невежество, я бы даже сказал, правовой цинизм, те нормы, которые начинались исключительно с улицы Банковой, сегодня это как вирус пришло в сессионный зал», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, если и в дальнейшем будет демонстрироваться желание незаконным способом захватить Нацбанк, а завтра захватить другое правительственное учреждение государственными органами, то у нас никогда не будет порядка в стране. “Исключительно правовым путем нужно привлекать к ответственности всех должностных лиц, которые причастны то ли к дестабилизации курса гривни, то ли к падению национального производства, то ли к каким-либо другим вопросам», - отметил первый вице-спикер. При этом он добавил, что «действовать вне права таким образом, который начал в Украине нынешний президент – это является глумлением над украинским народом и над украинским правом”.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, то, что произошло сегодня в сессионном зале, продемонстрировало, что в этой стране даже единственный законодательный орган не уважает те нормы права, которые сам принимает. “Позор политикам, которые сегодня в Верховной Раде принимают такие решения», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении Владимира СТЕЛЬМАХА председателем Национального банка Украины. В то же время ВР не поддержала постановление «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины от 16 декабря 2004 года №2243-IV «Об освобождении С.ТИГИПКО от должности главы Национального банка Украины».