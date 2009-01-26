Литвин просит ВР сжалиться над страной, которая и так не управляема

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает народных депутатов не допустить публичного выяснения отношений с Национальным банком Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании парламента перед рассмотрением вопроса, касающегося отстранения от должностей председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА и первого заместителя председателя НБУ Анатолия ШАПОВАЛОВА и назначения исполняющего обязанностей председателя НБУ.

В.ЛИТВИН отметил, что «мы не должны допустить того, чтобы у нас сейчас состоялось публичное выяснение отношений».

«Государство и так не управляемо», - добавил спикер.

Председатель ВР призвал рассматривать вопрос о деятельности НБУ «исключительно в профессиональной плоскости».