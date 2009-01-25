Тимошенко: я тоже была студенткой...

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила молодежь с Днем студента и Днем Татьяны. Об этом сообщает управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

«От всего сердца поздравляю вас с Днем студента и с Днем св. Татьяны – вашей покровительницы!

Студенческие годы – это самая прекрасная пора вашей жизни. Это пора мечтаний, надежд и свершений, профессионального определения и выбора жизненной позиции. Это также время любви, романтики, свободы, радости, время накопления знаний и опыта», - отметила премьер.

«Я тоже была студенткой, и прекрасно понимаю все ваши проблемы, знаю, что вы переживаете, когда не хватает и стипендии, и времени «подтянуть хвосты». Все будет хорошо! Вы обязательно преодолеете все трудности и преграды. Помните известную истину: все, что нас не убивает, делает нас сильнее! А самый главный зачет вам поставит жизнь», - отмечается в поздравлении.

Ю.ТИМОШЕНКО также заверила, что “правительство делает все, чтобы студенты чувствовали себя как можно лучше”. “Мы и в дальнейшем будем заботиться о том, чтобы ваши таланты ценились на Родине”, - подчеркнула премьер-министр Украины.