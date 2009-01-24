Теперь Газпром хочет газовый контракт с Украиной на 20-30 лет

"Газпром" рассчитывает на подписание в дальнейшем с Украиной контрактов на срок 20-30 лет, заявил в эфире телеканала "Россия" замглавы газового холдинга Александр Медведев. "Можно подумать и о более длительном сроке в 20-30 лет, как это у нас есть по другим контрактам", - сказал он. Медведев выразил уверенность в том, что подписанные в Москве контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" не будут пересматриваться.

Комментируя подписание между Украиной и США хартии, которая подразумевает сотрудничество для развития украинской газотранспортной системы, Медведев отметил, что "любое государство имеет право подписывать любые договоры". Однако, добавил он, для сотрудничества в газотранспортной отрасли необходимо иметь или газ для транспортировки, или потребителей. "Ни того, ни другого у Америки нет", - сказал Медведев. Он также отметил, что такая же хартия была подписана Украиной "в разгар переговоров" с Россией по поставкам газа.

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