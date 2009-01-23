У Тимошенко говорят, что сделать КПУ приятное их заставил суд

Ольга ГИНЗБУРГ восстановлена в должности председателя Государственного комитета архивов Украины по решению суда.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Кабинета министров Украины.

“Кабинет министр Украины на основании решения Окружного административного суда города Киева по жалобе О.ГИНЗБУРГ восстановил ее в должности председателя Государственного комитета архивов Украины на своем заседании 21 января 2009 года”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, возмущение по поводу решения Кабмина о восстановлении О.ГИНЗБУРГ в должности председателя Госкомархивов выразили во фракции “Наша Украина – Народная самооборона”. В частности, как заявил народный депутат, член депутатской группы “За Украину!” Николай КУЛЬЧИНСКИЙ, “восстановление правительством в должности председателя Государственного комитета архивов Украины коммунистки Ольги ГИНЗБУРГ объясняется лишь одним - это подачка коммунистам за их голоса во время голосования в Верховной Раде Украины вопросов, которые так нужны БЮТ, это своеобразное вознаграждение коммунистам за их труд на благо БЮТ и его лидера”.

Также он подчеркнул, что поскольку О.ГИНЗБУРГ находится в рядах КПУ – “партии, которая уже давно должна быть запрещена, партии, которая является антигосударственной и антиукраинской политической силой”, то ожидать объективности в ее работе на такой важной должности во времена становления украинского государства не приходится”.

Справка УНИАН. Член КПУ О.ГИНЗБУРГ ранее возглавляла Госкомархивов с 7 сентября 2006 года. Она была освобождена от этой должности 10 апреля 2008 года. Министр Кабмина Петр КРУПКО тогда сообщил, что О.ГИНЗБУРГ освобождена в связи с тем, что эта должность, согласно коалиционному договору, отнесена к квоте фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как известно, 17 октября 2008 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом ликвидировал Окружной административный суд Киева. Вместо него В.ЮЩЕНКО создал Центральный и Левобережный окружные административные суды Киева.