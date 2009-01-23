В Нашей Украине засекли «подачку» коммунистам от Тимошенко

“Восстановление правительством в должности председателя Государственного комитета архивов Украины коммунистки Ольги ГИНЗБУРГ объясняется только одним - это подачка коммунистам за их голоса во время голосования в Верховной Раде Украины вопросов, которые так нужны БЮТ, это своеобразная награда коммунистам за их труд на благо БЮТ и его лидера”, заявляет народный депутат, член депутатской группы “За Украину!” Николай КУЛЬЧИНСКИЙ.

Комментируя решение правительства о восстановлении в должности председателя Госкомархивов члена КПУ О.ГИНЗБУРГ в интервью Официальному сайту партии "Наша Украина", Н.КУЛЬЧИНСКИЙ отметил, что “КПУ не имеет квот на должности в правительстве”, поэтому восстановление О.ГИНЗБУРГ в должности он считает “торгами премьер-министра с фракцией КПУ в парламенте за их голоса в поддержку того или другого вопроса, необходимого БЮТ”.

“Я не знаю деловых качеств Ольги ГИНЗБУРГ, - сказал Н.КУЛЬЧИНСКИЙ, - но поскольку она находится в рядах КПУ – партии, которая уже давно должна быть запрещена, партии, которая является антигосударственной и антиукраинской политической силой, то ожидать объективности в ее работе на такой важной должности во времена становления украинского государства не приходится”.

Как сообщал УНИАН, 21 января в 2009 г. Кабинет министров восстановил в должности председателя Государственного комитета архивов Украины О.ГИНЗБУРГ. Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 28-р, которое размещено на сайте правительства. Распоряжением № 27-р Кабмин освободил от этой должности Александра УДОДА в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде.

Пункт 6 статьи 40 Кодекса предусматривает увольнение в связи с восстановлением на работе работника, который раньше выполнял эту работу.

Член КПУ О.ГИНЗБУРГ раньше возглавляла Госкомархивов с 7 сентября 2006 года.

Она была освобождена от этой должности 10 апреля 2008 года. Министр Кабмина Петр КРУПКО тогда сообщил, что О.ГИНЗБУРГ освобождена от должности в связи с тем, что эта должность, согласно коалиционному договору, отнесена к квоте фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

Перед тем, 3 апреля в 2008 г., Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в письме к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО выразил надежду на принятие Кабинетом министров ответственного решения относительно дальнейшего пребывания ряда лиц на правительственных должностях, среди которых, в частности, и О.ГИНЗБУРГ. В.ЮЩЕНКО отмечал, что со стороны народных депутатов – представителей блока «Наша Украина – Народная самооборона» был поднят вопрос о пребывании на правительственных должностях лиц, чья репутация и деловые качества, проявленные в предыдущие годы, не отвечают принципам, на которых строилась демократическая коалиция.

В ответ на это премьер заявила, что при назначениях на правительственные должности руководствуется профессиональной подготовкой людей.

7 апреля тогдашний председатель фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО призвал Ю.ТИМОШЕНКО выполнить коалиционное соглашение и назначить на должность председателя Государственного комитета архивов представителя НУ-НС.

Еще раньше, в июне 2007 года блок «Рух - Украинская правица» требовал уволить председателя Государственного комитета архивов О.ГИНЗБУРГ, которая отказывает украинским гражданам в праве на получение правдивой исторической информации о преступлениях коммунистического режима.

Как заявлял представитель блока “Рух-Украинска правица" Василий ЧЕРВОНИЙ, «председатель Государственного комитета архивов Украины коммунистка Ольга ГИНЗБУРГ препятствует введению процедуры люстрации и не отвечает занимаемой должности, в связи с чем должна быть немедленно уволена». По его мнению, О.ГИНЗБУРГ «не исполняет свои служебные обязанности, отказывая украинским гражданам в праве на получение правдивой исторической информации о преступлениях коммунистического режима».

Пресс-служба блока напомнила, что 13 июня 2007 года в эфире “5-го канала” О.ГИНЗБУРГ заявила, что считает государственные архивы слишком открытыми, и хотела бы засекретить документы, касающиеся насильственной коллективизации и лиц, причастных к коммунистическим репрессиям.