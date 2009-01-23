В госбюджете-2009 забыли прописать финансирование Госавтоадминистрации

В государственном бюджете-2009 забыли прописать строку о финансировании Государственной администрации автомобильного транспорта, на которую возложены функции ликвидированного "Укравтотранса", сообщает еженедельник «Комментарии». Вследствие этого 30 чиновникам просто нечем платить зарплату.

Финансировать Госавтоадминистрацию сначала планировали из спецфонда, основные поступления в который должны были составить сборы за оформление и выдачу разрешений на выполнение международных грузовых перевозок, обслуживание межобластных и международных пассажирских маршрутов. Однако соответствующие изменения к Закону Украины «Об автотранспорте» утвердить не успели.

Как пишут «Комментарии», пока еще Министерству транспорта и связи Украины удалось договориться с Минфином о финансировании Госавтоадминистрации в первом квартале, причем приблизительно на 75-80% от объема первого квартала 2008 года.

Чтобы выйти из ситуации, придется либо вносить изменения в госбюджет-2009, либо пытаться и дальше создавать спецфонд. В последнем случае придется принимать изменения и к Закону «Об автотранспорте», и к госбюджету, а затем постановлением Кабмина утверждать положение о спецфонде. Сделать это до 1 апреля практически нереально.

В условиях 2008 года сумма поступлений в спецфонд могла составить около 100 млн. грн. Сколько может быть в этом году, пока прогнозировать сложно - в декабре международные грузовые перевозки сократились наполовину, и в начале года падение продолжается.

Кроме того, сообщает еженедельник, оказалось, что при создании Госавтоадминистрации ее определили правопреемником Глававтотрансинспекции, но почему-то забыли указать это в отношении "Укравтотранса". Из-за этого формально потеряли действие все договоры и разрешения на право обслуживания маршрутов, подписанные и выданные "Укравтотрансом". А речь идет о договорах на более чем три тысячи внутренних и 500 международных маршрутов. Такая же ситуация и с договорными обязательствами, принятыми «Укравтотрансом» на заседаниях смешанных межправительственных комиссий по вопросам международных автоперевозок.

Справка УНИАН. Постановлением №681 от 23 июля 2008 г. Кабинет Министров Украины принял решение преобразовать Государственный департамент автомобильного транспорта («Укравтотранс») при Министерстве транспорта и связи в Государственную администрацию автомобильного транспорта. При этом Главную государственную инспекцию на автомобильном транспорте (Глававтотрансинспекцию) решено присоединить к созданной Государственной администрации автомобильного транспорта и принять решение, что Госавтоадминистрация является правопреемником Глававтотрансинспекции.

Постановлением правительства №771 от 3 сентября 2008 года утверждено Положение о Государственной администрации автомобильного транспорта.

Кабинет министров Украины 10 сентября назначил Леонида СЕРГИЕНКО заместителем министра транспорта и связи – председателем Государственной администрации автомобильного транспорта.