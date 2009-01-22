Для Партии регионов отставка Ющенко - принципиальный вопрос

Вопрос объявления импичмента Президенту Виктору ЮЩЕНКО для Партии регионов являются принципиальным, над чем ее представители активно работают.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил народный депутат от фракции Партии регионов Владимир ЯЦУБА, который сегодня находился в Кировограде.

Он выразил сожаление по поводу нынешнего состояния законодательной базы, которая осложняет проведение процедуры импичмента.

«Это вопрос для нас принципиален. Мы понимаем, что премьер – это ответственная должность, но так уже в Украине сложилось, что гетман – он и есть гетман», - подчеркнул депутат.

По словам В.ЯЦУБЫ, Президенту нужно было ехать в Россию и самому договариваться о цене на поставки газа в Украину и транзит.

«После того, как он за 4 года сделал все возможное, чтобы сделать из России врага, пусть бы ехал и договаривался. Кто ведет внешнюю политику, тот должен нести ответственность за международные отношения», - считает В.ЯЦУБА.