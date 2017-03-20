Антикоррупционная реформа остается ключевой на текущий год - Порошенко

Киев. 20 марта. УНИАН. Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что антикоррупционная реформа остается ключевой на текущий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Совета регионального развития в Киеве.

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«Ключевой реформой на текущий год остается антикоррупционная реформа. Коррупцию тоже есть все основания рассматривать как угрозу экономическому росту и национальной безопасности», - заявил президент.

По словам Порошенко, «заработали Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, Агентство по предотвращению коррупции. Впрочем, я принципиально не делю правоохранительные органы на новые и старые, хорошие и плохие. Все они делают общее дело, и позитивные сдвиги очевидны и в работе СБУ, и в тяжелом процессе становления Национальной полиции, и в деятельности прокуратуры, НАБУ».